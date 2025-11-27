Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Уразбахтин о поражении «Кайрата» от «Копенгагена»: не хватало агрессии, страсти и смелости

Уразбахтин о поражении «Кайрата» от «Копенгагена»: не хватало агрессии, страсти и смелости
Комментарии

Наставник алмаатинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин дал комментарий после завершения встречи группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Копенгагену» со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дадасон – 26'     2:0 Дж. Ларссон – 59'     3:0 Роберт – 73'     3:1 Сатпаев – 81'     3:2 Байбек – 90'    

«Прошедший матч для нашей команды можно разделить на два отрезка — до 70-й минуты и после. Во втором отрезке мы стали показывать тот футбол, который мы хотели бы видеть с первых минут. К сожалению, в первом отрезке мы были очень пассивны, проиграли много единоборств. Соперник нас превосходил в контроле мяча, в единоборствах и в первую очередь – в желании. Нам не хватало агрессии, страсти, смелости. Об этом мы сказали ребятам в перерыве. Во втором тайме вышли и попытались изменить ход игры. С выходом свежих игроков у нас игра заметно изменилась», — приводит слова Уразбахтина официальный телеграм-канал «Кайрата».

После данного тура в рамках Лиги чемпионов у «Копенгагена» в активе четыре набранных очка. У «Кайрата» – одно очко. Оба клуба находятся в нижней части сводной таблицы турнира.

