Главная Футбол Новости

Динамо — Зенит: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 27 ноября

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Сегодня, 27 ноября, состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Стартовые составы команд.

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Маричаль, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Бителло, Сергеев, Тюкавин.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Нино, Горшков, Мантуан, Барриос, Мостовой, Энрике, Жерсон, Педро, Глушенков.

Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Всего за последние пять матчей этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

Кубок России: «Динамо» выбивает «Зенит», «КАМАЗ» думает об РПЛ
Самые титулованные футбольные клубы России:

