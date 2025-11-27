Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» переиграли «КАМАЗ» в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка России

Завершился матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались челнинский «КАМАЗ» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Победу в матче одержали самарцы со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Счёт во встрече открыл нападающий хозяев поля Даниил Шамкин на 33-й минуте. Во втором тайме полузащитник самарцев Михайло Баньяц восстановил равенство на табло на 56-й минуте. В серии пенальти точнее оказались игроки «Крыльев».

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» сразятся с «Оренбургом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.