Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рабьо — о Модриче: выдающийся футболист, поражает желанием играть в 40 лет

Рабьо — о Модриче: выдающийся футболист, поражает желанием играть в 40 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказал слова восхищения в адрес своего одноклубника Луки Модрича. Французский футболист поделился своим мнением о хорватском хавбеке, с которым он выступает вместе в текущем сезоне.

«Он простой человек и любит футбол, как ребёнок. Мне с самого первого дня было очень комфортно с ним в полузащите, потому что он обладает высоким уровнем мастерства и видением поля. Он также вносит огромный вклад в отбор мяча, бег и решительные действия в атаке, когда это необходимо.

Он выдающийся футболист, который поражает меня своим желанием играть каждый день, даже в 40 лет. Я им очень восхищаюсь: надеюсь, что даже в его возрасте у меня сохранится такая страсть», — приводит слова Рабьо La Gazzetta dello Sport.

Лука Модрич присоединился к итальянскому клубу «Милан» 14 июля 2025 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Контракт с хорватским полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года. Соглашение также предусматривает опцию продления ещё на один сезон.

Материалы по теме
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может пятый раз сыграть на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android