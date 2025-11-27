Рабьо — о Модриче: выдающийся футболист, поражает желанием играть в 40 лет

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказал слова восхищения в адрес своего одноклубника Луки Модрича. Французский футболист поделился своим мнением о хорватском хавбеке, с которым он выступает вместе в текущем сезоне.

«Он простой человек и любит футбол, как ребёнок. Мне с самого первого дня было очень комфортно с ним в полузащите, потому что он обладает высоким уровнем мастерства и видением поля. Он также вносит огромный вклад в отбор мяча, бег и решительные действия в атаке, когда это необходимо.

Он выдающийся футболист, который поражает меня своим желанием играть каждый день, даже в 40 лет. Я им очень восхищаюсь: надеюсь, что даже в его возрасте у меня сохранится такая страсть», — приводит слова Рабьо La Gazzetta dello Sport.

Лука Модрич присоединился к итальянскому клубу «Милан» 14 июля 2025 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Контракт с хорватским полузащитником рассчитан до 30 июня 2026 года. Соглашение также предусматривает опцию продления ещё на один сезон.