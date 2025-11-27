Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Нападающий «Торпедо» Каштанов: Талалаев — молодец, он раскрывает новых игроков в «Балтике»

Нападающий «Торпедо» Алексей Каштанов высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после встречи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградцами. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали балтийцы.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Мендель – 19'     0:2 Оффор – 71'    

«В матче с «Балтикой» могли и свои моменты забить, к сожалению, их не реализовали. В футболе такое бывает. Мы смотрели встречи «Балтики». Они очень хороши физически, не боятся играть один в один. Андрей Викторович Талалаев — молодец. Раскрывает новые кейсы — тот же Иван Беликов и другие игроки. Приятно смотреть на это», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Талалаев возглавлял «Торпедо» с 2022 по 2023 год.

«Балтика» переиграла «Торпедо» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
