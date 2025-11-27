Нападающий «Торпедо» Каштанов: Талалаев — молодец, он раскрывает новых игроков в «Балтике»

Нападающий «Торпедо» Алексей Каштанов высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после встречи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградцами. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали балтийцы.

«В матче с «Балтикой» могли и свои моменты забить, к сожалению, их не реализовали. В футболе такое бывает. Мы смотрели встречи «Балтики». Они очень хороши физически, не боятся играть один в один. Андрей Викторович Талалаев — молодец. Раскрывает новые кейсы — тот же Иван Беликов и другие игроки. Приятно смотреть на это», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, Талалаев возглавлял «Торпедо» с 2022 по 2023 год.