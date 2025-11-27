«Ривер Плейт» нацелился на подписание Веги и Гонду из «Зенита» — BolaVip

«Ривер Плейт» находится в поиске усиления для команды на грядущее трансферное окно. Аргентинский клуб проявляет интерес к футболистам «Зенита» Роману Веге и Лусиано Гонду. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, Вега может покинуть стан сине-бело-голубых, чтобы получить больше игрового времени. Подчёркивается, что Гонду может быть арендован с правом выкупа.

Вега перешёл в «Зенит» летом 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Гонду играет за сине-бело-голубых с лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 21 встречу, где забил два гола и сделал два ассиста.

