Семак высказался об ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (27 ноября). Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

– Результат первой встречи известен. Понятно, что это накладывает отпечаток на то, как команда должна входить в матч, то есть стремительно. Как это будет происходить, с вашей точки зрения?

– Я не думаю, что стремительно. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим. Два мяча — это не такая большая разница, которую нельзя отыграть. Надо играть в футбол и постараться забить мяч. Любой наш реализованный мяч будет интересной историей в плане двухматчевого противостояния, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Всего за последние пять встреч этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

