Футбол Новости

Семак высказался об ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Семак высказался об ответном матче с «Динамо» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (27 ноября). Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

– Результат первой встречи известен. Понятно, что это накладывает отпечаток на то, как команда должна входить в матч, то есть стремительно. Как это будет происходить, с вашей точки зрения?
– Я не думаю, что стремительно. Нужно постараться выиграть, а дальше посмотрим. Два мяча — это не такая большая разница, которую нельзя отыграть. Надо играть в футбол и постараться забить мяч. Любой наш реализованный мяч будет интересной историей в плане двухматчевого противостояния, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Всего за последние пять встреч этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

