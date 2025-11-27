Скидки
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Зенит»: Мостовой открыл счёт, забив с пенальти на 29-й минуте

«Динамо» — «Зенит»: Мостовой открыл счёт, забив с пенальти на 29-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

На 29-й минуте нападающий «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт, реализовав пенальти.

Победитель сегодняшнего матча встретится со «Спартаком» в игре полуфинала Пути РПЛ. Проигравший отправится в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».

Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Всего за последние пять встреч этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
