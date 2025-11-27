Скидки
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Эракович выйдет вместо Нино в старте «Зенита» на матч с «Динамо» в Кубке России

Комментарии

Защитник Страхиня Эракович заменит Нино в стартовом составе «Зенита» на ответную встречу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Во время разминки тренерским штабом было принято решение внести изменение в стартовый состав: вместо Нино матч начнёт Страхиня Эракович», — написано в сообщении «Зенита» в телеграм-канале.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Всего за последние пять матчей этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

