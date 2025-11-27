Эракович выйдет вместо Нино в старте «Зенита» на матч с «Динамо» в Кубке России

Защитник Страхиня Эракович заменит Нино в стартовом составе «Зенита» на ответную встречу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Во время разминки тренерским штабом было принято решение внести изменение в стартовый состав: вместо Нино матч начнёт Страхиня Эракович», — написано в сообщении «Зенита» в телеграм-канале.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Первая игра команд на этой стадии завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. Всего за последние пять матчей этих соперников было зафиксировано две победы «Зенита», две ничьих и одна победа «Динамо».

