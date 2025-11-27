Скидки
Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лауреатом государственной премии «Дарын»

Нападающий алма-атинского «Кайрата» Дастан Сатпаев вошёл в число лауреатов государственной молодёжной премии «Дарын». Церемония награждения, в ходе которой были отмечены талантливые молодые люди Казахстана, состоялась вчера, 26 ноября, в Астане. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Кайрата».

Премия «Дарын» является одной из ключевых государственных наград, присуждаемых за достижения в различных профессиональных сферах. Футболист «Кайрата» был удостоен признания в номинации «Спорт» по итогам 2025 года. Это решение стало следствием его усердного труда, дисциплины и вклада в развитие отечественного футбола.

Из-за плотного графика подготовки к матчам Лиги чемпионов спортсмен не смог присутствовать на торжественном мероприятии лично. Вместо этого Дастан Сатпаев передал свои поздравления и слова благодарности посредством специального видеосообщения.

Футболист принял участие во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче «Кайрат» встречался с датским «Копенгагеном», уступив со счётом 2:3. Именно в данной встрече казахстанский форвард установил историческое достижение. Сатпаев стал первым игроком из Казахстана, сумевшим забить гол в основном этапе Лиги чемпионов. На 81-й минуте игры 17-летний нападающий воспользовался грубой ошибкой голкипера «Копенгагена» Доминика Котарски, перехватив мяч и отправив его в пустые ворота.

