Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 27 ноября, состоялись ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ и игра первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Кубка России 27 ноября:
1/4 финала Пути РПЛ:
«Динамо» Москва — «Зенит» — 0:1 (первый матч — 3:1 в пользу бело-голубых).
1/4 финала Пути регионов (первый этап):
«КАМАЗ» — «Крылья Советов» — 1:1 (2:4 пен.).
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
