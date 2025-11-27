Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 27 ноября, состоялись ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ и игра первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 27 ноября:

1/4 финала Пути РПЛ:

«Динамо» Москва — «Зенит» — 0:1 (первый матч — 3:1 в пользу бело-голубых).

1/4 финала Пути регионов (первый этап):

«КАМАЗ» — «Крылья Советов» — 1:1 (2:4 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

