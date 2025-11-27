Скидки
Главная Футбол Новости

«Я побил рекорд «Барселоны» по содержанию жира в организме». Войцех Щенсны — о тренировках

«Я побил рекорд «Барселоны» по содержанию жира в организме». Войцех Щенсны — о тренировках
Аудио-версия:
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о спортивном режиме, отметив, что ему всегда удавалось поддерживать высокий уровень игры.

«Футболистам запрещено набирать вес. Их контракты предусматривают серьёзные финансовые штрафы. Я люблю поесть, и, хотя мне удаётся оставаться в рамках нормы, я побил рекорд «Барселоны» по содержанию жира в организме. Однажды Лёва (Роберт Левандовски. – Прим. «Чемпионата»), насмехаясь надо мной в раздевалке сборной Польши, сказал: «Как Щенсны мог сделать такую ​​карьеру с таким-то телом?»

Я никогда не был игроком, который тренировался усерднее других, но мне удавалось поддерживать высокий уровень на протяжении всей моей 18-летней карьеры», — приводит слова польского голкипера Sport.es.

Напомним, Щенсны завершил карьеру в августе 2024 года, но возобновил её в октябре, присоединившись к каталонскому клубу. В нынешнем сезоне он провёл на поле девять матчей, в которых пропустил 17 голов.

