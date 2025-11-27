Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями Винисиуса — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями Винисиуса — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» контактировал с представителями крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Манкунианцы могут побороться с «Манчестер Сити» за подписание бразильского футболиста, если он примет решение покинуть стан «сливочных». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент Винисиус не может договориться о продлении контракта с «Реалом», заканчивающегося летом 2027 года. У игрока хорошие взаимоотношения с президентом «Королевского клуба», однако есть напряжённость с главным тренером команды Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Алонсо признаёт, что Винисиус заслуживает больше внимания в «Реале» — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android