«Манчестер Юнайтед» вступил в контакт с представителями Винисиуса — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» контактировал с представителями крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Манкунианцы могут побороться с «Манчестер Сити» за подписание бразильского футболиста, если он примет решение покинуть стан «сливочных». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент Винисиус не может договориться о продлении контракта с «Реалом», заканчивающегося летом 2027 года. У игрока хорошие взаимоотношения с президентом «Королевского клуба», однако есть напряжённость с главным тренером команды Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: