«Лилль» одержал уверенную победу над загребским «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Лилль» и загребское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый гол во встрече забил на 21-й минуте полузащитник хозяев Фелиш Коррея. На 36-й минуте полузащитник «Лилля» Нгалайель Мукау сделал счёт 2:0. Нападающий французского клуба Хамза Игамане забил третий мяч своей команды на 69-й минуте. Бенжамен Андре на 86-й минуте установил окончательный счёт 4:0.

На данный момент «Лилль» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. Загребское «Динамо» с семью очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре французская команда 11 декабря сыграет в гостях с «Янг Бойз», а клуб из Загреба в тот же день примет на своём поле испанский «Бетис».