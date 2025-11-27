Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лилль — Динамо З, результат матча 27 ноября 2025, счет 4:0, 5-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Лилль» одержал уверенную победу над загребским «Динамо» в 5-м туре Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Лилль» и загребское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
4 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Коррея – 21'     2:0 Мукау – 36'     3:0 Игамане – 69'     4:0 Андре – 86'    

Первый гол во встрече забил на 21-й минуте полузащитник хозяев Фелиш Коррея. На 36-й минуте полузащитник «Лилля» Нгалайель Мукау сделал счёт 2:0. Нападающий французского клуба Хамза Игамане забил третий мяч своей команды на 69-й минуте. Бенжамен Андре на 86-й минуте установил окончательный счёт 4:0.

На данный момент «Лилль» занимает седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. Загребское «Динамо» с семью очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре французская команда 11 декабря сыграет в гостях с «Янг Бойз», а клуб из Загреба в тот же день примет на своём поле испанский «Бетис».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
