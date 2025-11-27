«Зенит» победил «Динамо», но не смог выйти в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 29-й минуте нападающий «Зенита» Андрей Мостовой забил единственный мяч в игре, реализовав 11-метровый удар.
По результатам двух встреч бело-голубые одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Динамо» встретится со «Спартаком» на стадии полуфинала Пути РПЛ (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».
