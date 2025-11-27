Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой действующих чемпионов турнира со счётом 5:3.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35' 1:1 Витинья – 45' 1:2 Коло Муани – 50' 2:2 Витинья – 53' 3:2 Руис – 59' 4:2 Пачо – 65' 4:3 Коло Муани – 73' 5:3 Витинья – 76'
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет
«Не завидую всем, кто не видел вчерашнюю нашу победу. Куча голов, эмоций и классных моментов.
Готовимся к «Монако!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
Встреча с «Монако» в рамках французской Лиги 1 состоится в субботу, 29 ноября.
В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:16
-
21:03
-
21:01
-
20:57
-
20:43
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:00
-
18:41
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:18
-
18:15
-
18:14