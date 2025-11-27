Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»

Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой действующих чемпионов турнира со счётом 5:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Ришарлисон – 35'     1:1 Витинья – 45'     1:2 Коло Муани – 50'     2:2 Витинья – 53'     3:2 Руис – 59'     4:2 Пачо – 65'     4:3 Коло Муани – 73'     5:3 Витинья – 76'    
Удаления: Эрнандес – 90+3' / нет

«Не завидую всем, кто не видел вчерашнюю нашу победу. Куча голов, эмоций и классных моментов.

Готовимся к «Монако!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Встреча с «Монако» в рамках французской Лиги 1 состоится в субботу, 29 ноября.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Первый тренер Сафонова: может, Энрике хочет выпустить Матвея, но не может из-за Забарного
