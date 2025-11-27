Матвей Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Тоттенхэмом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча завершилась победой действующих чемпионов турнира со счётом 5:3.

«Не завидую всем, кто не видел вчерашнюю нашу победу. Куча голов, эмоций и классных моментов.

Готовимся к «Монако!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Встреча с «Монако» в рамках французской Лиги 1 состоится в субботу, 29 ноября.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.