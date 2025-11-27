Скидки
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить трёх игроков зимой — Daily Mail

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отправить в аренду трёх футболистов, как только откроется январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» могут отпустить крайнего защитника Диего Леона, опорного полузащитника Секу Коне и центрального защитника Айдена Хевена, чтобы они смогли получить больше игрового времени.

Подчёркивается, что клуб также могут покинуть полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее. Однако вероятность этого более низкая, поскольку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет иметь глубину состава, когда Брайан Мбемо, Амад Диалло и Нуссайр Мазрауи отправятся на Кубок Африки.

