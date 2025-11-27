ФИФА могут предъявить иск за решение сократить срок дисквалификации Роналду — Daily Mail

Против Международной федерации футбола (ФИФА) могут подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) за «спорное» решение сократить срок дисквалификации нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после удаления в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее стало известно, что португальский игрок понёс наказание в виде дисквалификации на одну игру и ещё на две встречи условно.
По информации источника, сборные, которым предстоит встретиться с Португалией в первых двух турах группового этапа мирового первенства, могут обратиться в CAS. Им нужно будет доказать, что решение отстранить Роналду только на один матч напрямую затрагивает их интересы и снижает шансы на выход из группы. Также необходимо будет доказать, что решение ФИФА по смягчению наказания Роналду было ошибочным.
