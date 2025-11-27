Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Его методика приносит результат». Экс-игрок «Спартака» Зуев — об Аленичеве

Комментарии

Чемпион в составе московского «Спартака» Александр Зуев, на данный момент выступающий за казахстанский «Тобол», высказался о работе тренера Дмитрия Аленичева. Хавбек считает, что специалист повлиял на победу красно-белых в чемпионате России в сезоне-2016/2017.

— Каков был вклад Аленичева в чемпионство «Спартака»?
— Одно верно: вклад действительно есть. Он собирал команду, сборы проводил, первые туры начали с ним. И вообще, это хороший тренер: добивался успехов — выводил «Арсенал» и «Енисей» в РПЛ, со «Спартаком» попал в еврокубки. Его методика приносит результат, – приводит слова Зуева Sport24.

Последним местом работы Аленичева остаётся красноярский «Енисей», которым он руководил с 2017 по 2019 год.

