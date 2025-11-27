Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Эдерсона: «Барселона» может приобрести хавбека за € 30-40 млн

Агент Эдерсона: «Барселона» может приобрести хавбека за € 30-40 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон, чей контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года, стал объектом обсуждения его агента Андре Кюри. Представитель игрока высказался о потенциальном трансфере своего клиента и его возможной адаптации к игровой системе «Барселоны».

«Эдерсон мог бы очень хорошо адаптироваться к системе «Барселоны», обладая хорошей физической формой и выносливостью.

Это хорошая возможность, потому что его контракт подходит к концу. «Аталанта» не хотела его продавать, несмотря на крупные предложения. Я думаю, что они оформят трансфер зимой или летом.

«Аталанта» просила много денег – от € 60 млн до € 75 млн. Он приближается к окончанию контракта, поэтому они могут снизить цену вдвое – до € 30-40 млн. Но это потрясающий игрок, один из лучших по статистике в Европе на своей позиции», – приводит слова Кюри Football Italia.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского хавбека оценивается в € 45 млн. В текущем сезоне Эдерсон принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Барселона» не выигрывает на стадионе «Челси» с 2006 года
Истории
«Барселона» не выигрывает на стадионе «Челси» с 2006 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android