Агент Эдерсона: «Барселона» может приобрести хавбека за € 30-40 млн

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон, чей контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года, стал объектом обсуждения его агента Андре Кюри. Представитель игрока высказался о потенциальном трансфере своего клиента и его возможной адаптации к игровой системе «Барселоны».

«Эдерсон мог бы очень хорошо адаптироваться к системе «Барселоны», обладая хорошей физической формой и выносливостью.

Это хорошая возможность, потому что его контракт подходит к концу. «Аталанта» не хотела его продавать, несмотря на крупные предложения. Я думаю, что они оформят трансфер зимой или летом.

«Аталанта» просила много денег – от € 60 млн до € 75 млн. Он приближается к окончанию контракта, поэтому они могут снизить цену вдвое – до € 30-40 млн. Но это потрясающий игрок, один из лучших по статистике в Европе на своей позиции», – приводит слова Кюри Football Italia.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского хавбека оценивается в € 45 млн. В текущем сезоне Эдерсон принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.