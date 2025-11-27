Фото: Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с Фернандесом

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с защитником московского «Динамо» Роберто Фернандесом во втором тайме очного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Футболист сине-бело-голубых оперативно вернулся на поле.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На 29-й минуте Мостовой открыл счёт, забив с пенальти.

Победитель матча встретится со «Спартаком» в игре полуфинала Пути РПЛ. Проигравший отправится в Путь регионов, где сразится с «Балтикой».

