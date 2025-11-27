Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с Фернандесом

Фото: Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с Фернандесом
Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с защитником московского «Динамо» Роберто Фернандесом во втором тайме очного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Футболист сине-бело-голубых оперативно вернулся на поле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На 29-й минуте Мостовой открыл счёт, забив с пенальти.

Победитель матча встретится со «Спартаком» в игре полуфинала Пути РПЛ. Проигравший отправится в Путь регионов, где сразится с «Балтикой».

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
