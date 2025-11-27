Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ярких футболистов у нас не было». Зуев — о составе сборной России, выигравшей Евро U17

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казахстанского «Тобола» Александр Зуев, ранее выступавший за московский «Спартак» и молодёжную сборную России, ответил на вопрос о главном игроке национальной команды, победившей на чемпионате Европы до 17 лет в 2013 году.

— Кто был главной звездой сборной России, с которой вы выиграли Евро U17 в 2013-м?
— Головин, Баринов, Митрюшкин хорошо играли. Но ярких футболистов у нас не было. Мы играли во взрослый футбол, были командой. Брали дисциплиной и характером. На Евро-2015 против нас за сборную Германии играли Зане, Та, Вернер — индивидуально прекрасные игроки. Но мы за счёт дисциплины не уступили.

— Самая крутая история с победного Евро?
— Перед первой игрой с Украиной тренер Хомуха настраивал: «Завтра старт, самая важная игра. Как начнёшь — так и пойдёт». У нас тогда даже забирали телефоны. И вот накануне гуляем в отеле — и видим Ходжаниязова на батуте: прыгает, сальтухи крутит. И мы с Якубой и Бурановым, дисциплинированные. Увидели Джамала — и тоже захотелось. Стали прыгать как дети!

— Как сыграли?
— 3:0! Джамал со штрафного забил. Он потом на фарт ходил на этот батут, – приводит слова Зуева Sport24.

