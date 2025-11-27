«Рома» обыграла «Мидтьюлланн» в 5-м туре Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и датский «Мидтьюлланн». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Нейл Эль-Айнауи. Полузащитник итальянской команды отличился на седьмой минуте встречи. В конце второго тайма хавбек Стефан Эль-Шаарави увеличил преимущество «Ромы», но на 86-й минуте защитник гостей Паулиньо отыграл один мяч.

После 5-го тура «Мидтьюлланн» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 12 очков. «Рома» заработала девять очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре датская команда встретится с «Генком». Встреча пройдёт 11 декабря. В этот же день «Рома» сыграет с «Селтиком».