Кафанов — о матче Хайкина с «Ювентусом»: гордимся, что наш вратарь так играет в ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3). Футболист совершил 11 сейвов.

«Когда речь идёт о матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, это самый высокий европейский уровень для вратарей. Никита Хайкин сыграл одну из лучших встреч в своей карьере, если не лучшую. За последние годы таких матчей было немало, но этот стоит особняком. До последней минуты своими сейвами он оставлял команду в игре и даже в последнем эпизоде с пропущенным голом в очередной раз спас свои ворота, но сопернику удалось вырвать победу. Мы гордимся, что наш вратарь так играет в Лиге чемпионов и так достойно представляет российскую вратарскую школу в Европе», – приводит слова Кафанова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Хайкин принял участие в семи матчах, в которых пропустил 13 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

