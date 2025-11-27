Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов — о матче Хайкина с «Ювентусом»: гордимся, что наш вратарь так играет в ЛЧ

Кафанов — о матче Хайкина с «Ювентусом»: гордимся, что наш вратарь так играет в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3). Футболист совершил 11 сейвов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Бломберг – 27'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Маккенни – 59'     2:2 Брунстад – 87'     2:3 Дэвид – 90+1'    

«Когда речь идёт о матчах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, это самый высокий европейский уровень для вратарей. Никита Хайкин сыграл одну из лучших встреч в своей карьере, если не лучшую. За последние годы таких матчей было немало, но этот стоит особняком. До последней минуты своими сейвами он оставлял команду в игре и даже в последнем эпизоде с пропущенным голом в очередной раз спас свои ворота, но сопернику удалось вырвать победу. Мы гордимся, что наш вратарь так играет в Лиге чемпионов и так достойно представляет российскую вратарскую школу в Европе», – приводит слова Кафанова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Хайкин принял участие в семи матчах, в которых пропустил 13 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной Норвегии оценил вероятность вызова Хайкина на ЧМ-2026

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android