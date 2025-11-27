Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол

Порту — Ницца, результат матча 27 ноября 2025, счет 2:0, 5-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Порту» разгромил «Ниццу» в 5-м туре Лиги Европы. У французов 0 набранных очков
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Драгау» (Порту, Португалия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Вейга – 1'     2:0 Вейга – 33'     3:0 Агехова – 61'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Порту» Габриэль Вейга уже на первой минуте. В середине первого тайма на 33-й минуте Вейга оформил дубль. Во втором тайме на 61-й минуте нападающий хозяев поля Самуэль Агехова довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти.

После 5-го тура «Порту» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 36-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
