Главная Футбол Новости

Порту — Ницца, результат матча 27 ноября 2025, счет 2:0, 5-й тур Лиги конференций 2025/2026

«Омония» победила киевское «Динамо» в 4-м туре Лиги конференций
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались «Омония» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Семедо – 34'     2:0 Неофиту – 59'    

Первый гол во встрече забил полузащитник кипрской команды Вилли Семедо на 34-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий «Омонии» Ангелос Неофиту увеличил преимущество своей команды.

После 4-го тура «Омония» занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав пять очков. Киевское «Динамо» заработало три очка и располагается на 27-й строчке.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
