Главная Футбол Новости

«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

«Спартак» встретится с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России после того, как бело-голубые прошли «Зенит» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ соревнования со счётом 3:2 по итогам двух матчей.

«Спартак» и «Динамо» проведут две игры. Первый матч состоится 3-5 марта 2026 года. Ответная встреча состоится 17-19 марта. Точное время станет известно позднее.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
