«Астон Вилла» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы благодаря дублю Малена

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» и «Янг Бойз». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Дониэлл Мален. В конце первого тайма Мален оформил дубль. На 90-й минуте нападающий Жоэль Монтейру сократил отставание «Янг Бойз».

После пяти матчей бирмингемская команда набрала 12 очков и занимает второе место. Швейцарский клуб заработал шесть очков и располагается на 24-й строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Маккаби» Тель-Авив со счётом 2:0, а «Янг Бойз» уступил ПАОКу — 0:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

