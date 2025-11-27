Скидки
Астон Вилла — Янг Бойз, результат матча 27 ноября 2025, счет 2:1, 5-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» победила «Янг Бойз» в матче Лиги Европы благодаря дублю Малена
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» и «Янг Бойз». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Мален – 27'     2:0 Мален – 42'     2:1 Монтейру – 90'    

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Дониэлл Мален. В конце первого тайма Мален оформил дубль. На 90-й минуте нападающий Жоэль Монтейру сократил отставание «Янг Бойз».

После пяти матчей бирмингемская команда набрала 12 очков и занимает второе место. Швейцарский клуб заработал шесть очков и располагается на 24-й строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Маккаби» Тель-Авив со счётом 2:0, а «Янг Бойз» уступил ПАОКу — 0:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
