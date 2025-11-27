Сергей Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов в Кубке России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды в Путь регионов Фонбет Кубка России. По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'
«Первые 10 минут начали скованно, дальше было интересно. Хороший матч, можно занести в актив — много моментов, победили. Но ничего страшного, пойдём другим путём. Главное, что все живы и здоровы. Моменты были убойные», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые встретятся с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 3-5 марта.
