Сергей Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды в Путь регионов Фонбет Кубка России. По результатам двух встреч санкт-петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:3) на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.

«Первые 10 минут начали скованно, дальше было интересно. Хороший матч, можно занести в актив — много моментов, победили. Но ничего страшного, пойдём другим путём. Главное, что все живы и здоровы. Моменты были убойные», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые встретятся с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 3-5 марта.

Материалы по теме Семак высказался об ответном матче с «Динамо» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России: