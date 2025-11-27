Сергей Семак отреагировал на информацию, что Жерсон уйдёт из «Зенита» зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (1:0) ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Жерсона.

«Удивило, что «Динамо» вышло в шесть защитников. Это не мешало нам создавать моменты. Один Глушенков мог хет-трик сделать.

Слова Смолова, что Жерсон уйдёт зимой, потому что не мотивирован? Я не вижу на тренировке ни одного стоячего футболиста. Все работают. Никто из игроков не подходил ко мне и не говорил, что хочет уйти. Да, любой может уйти, но сейчас все выкладываются на 100%. Хотя очень тяжело каждый год каждому игроку доставать мотивацию. Особенно тем, кто постоянно побеждает», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые встретятся с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 3-5 марта.