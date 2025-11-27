В «Динамо» прокомментировали победу над «Зенитом» в Кубке России по сумме двух матчей

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после прохода «Зенита» (3:1, 0:1) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил игру команды во втором матче с клубом из Санкт-Петербурга.

«Общий результат положительный. «Динамо» пришлось непросто, так как сменился тренерский штаб. Не дали сопернику забить с игры. Хорошо проявили себя молодые игроки. Эти два матча можем занести в актив. Дальше будут две игры полуфинала со «Спартаком» — статусная афиша на весну. Ожидаем повышение посещаемости. Будем биться за Кубок России», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В марте 2026 года в полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».