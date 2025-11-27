Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» прокомментировали победу над «Зенитом» в Кубке России по сумме двух матчей

В «Динамо» прокомментировали победу над «Зенитом» в Кубке России по сумме двух матчей
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после прохода «Зенита» (3:1, 0:1) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил игру команды во втором матче с клубом из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Общий результат положительный. «Динамо» пришлось непросто, так как сменился тренерский штаб. Не дали сопернику забить с игры. Хорошо проявили себя молодые игроки. Эти два матча можем занести в актив. Дальше будут две игры полуфинала со «Спартаком» — статусная афиша на весну. Ожидаем повышение посещаемости. Будем биться за Кубок России», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В марте 2026 года в полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Материалы по теме
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android