Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Денисову

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию об интересе бело-голубых к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову, о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

«Это слухи. Мне прежде всего нравятся игроки «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Как появился «Спартак»:

