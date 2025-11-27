Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
20:45 Мск
«В «Зените» нет рабства». Семак — о возможных трансферах на выход из-за лимита

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо» (1:0) высказался о трансферной политике клуба из Санкт-Петербурга в случае ужесточения лимита на легионеров.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

— Будет ли у Зенита политика трансферная ориентирована на новый лимит?
— Сначала надо услышать официально принятый лимит и исходить из этого. Есть правила, по которым все работают. Планы и понимание на окно есть, цели и задачи – тоже. Почти любой игрок при более выгодном предложении и желании может уйти, всех можем отпустить, кроме одного игрока. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» доминировал, а забил лишь с пенальти. «Динамо» выкинуло соперника в Путь регионов
