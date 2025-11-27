Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» встретится с «Балтикой» на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Зенит» встретится с «Балтикой» на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

«Зенит» встретится с калининградской «Балтикой» на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России после того, как сине-бело-голубые по сумме двух матчей уступили московскому «Динамо» (2:3) на стадии 1/4 финала Пути РПЛ соревнования.

«Зенит» и «Балтика» проведут одну игру, которая состоится 3-5 марта. Точное время станет известно позднее.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Комментарии
