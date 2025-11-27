И. о. главного тренера «Динамо» Гусев прокомментировал итоговую победу над «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода «Зенита» (3:1, 0:1) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команда не планировала играть так первые 10 минут второго матча.

«Мы не планировали такой игры на старте. Мы поменяли схему. Понимали, что надо будет сдерживать индивидуально сильных футболистов. Решили выйти в три центральных. Хотя 10 минут получалось неплохо, был мяч у нас. Но потом что-то сломалось, в подсознании сидел этот задел в два мяча, сели назад. Не надо было так низко садиться», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.