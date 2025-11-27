Скидки
ЛОСК Лилль — Динамо Загреб. Прямая трансляция
20:45 Мск
И. о. главного тренера «Динамо» Гусев прокомментировал итоговую победу над «Зенитом»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода «Зенита» (3:1, 0:1) в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России заявил, что его команда не планировала играть так первые 10 минут второго матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Мы не планировали такой игры на старте. Мы поменяли схему. Понимали, что надо будет сдерживать индивидуально сильных футболистов. Решили выйти в три центральных. Хотя 10 минут получалось неплохо, был мяч у нас. Но потом что-то сломалось, в подсознании сидел этот задел в два мяча, сели назад. Не надо было так низко садиться», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

