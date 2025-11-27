Скидки
Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Гусев отреагировал на обещание Степашина оставить его тренером в случае четырёх побед

Гусев отреагировал на обещание Степашина оставить его тренером в случае четырёх побед
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Роман Гусев отреагировал на обещание члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина оставить его тренером в случае четырёх побед. Сегодня, 27 ноября, «Динамо» уступило «Зениту» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ (0:1), но вышло в полуфинал Пути РПЛ.

Сергей Степашин сказал, что четыре победы оставят вас главным тренером до конца сезона. Проход «Зенита» считается победой?
– Я не знаю, идёт ли в зачёт проход в Кубке «Зенита» как победа в системе координат Сергея Степашина (смеётся).

Не знаю, даже если мы выиграем оставшиеся два матча, это совсем чуть-чуть исправит положение, в котором мы оказались. «Динамо» не может так играть, мы всё-таки бренд, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Степашин назвал условие, при котором Гусев будет утверждён в качестве тренера «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

