Гусев отреагировал на обещание Степашина оставить его тренером в случае четырёх побед

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Роман Гусев отреагировал на обещание члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина оставить его тренером в случае четырёх побед. Сегодня, 27 ноября, «Динамо» уступило «Зениту» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ (0:1), но вышло в полуфинал Пути РПЛ.

– Сергей Степашин сказал, что четыре победы оставят вас главным тренером до конца сезона. Проход «Зенита» считается победой?

– Я не знаю, идёт ли в зачёт проход в Кубке «Зенита» как победа в системе координат Сергея Степашина (смеётся).

Не знаю, даже если мы выиграем оставшиеся два матча, это совсем чуть-чуть исправит положение, в котором мы оказались. «Динамо» не может так играть, мы всё-таки бренд, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

