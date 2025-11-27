Одноклубники Иско и Амрабат были заменены после того, как врезались друг в друга в игре ЛЕ

Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат были вынуждено заменены на 10-й и 15-й минутах матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Утрехтом» после того, как врезались друг в друга.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

После четырёх туров «огурцы» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Утрехт» заработал одно очко и располагается на 32-й строчке.

В минувшем туре испанская команда победила «Лион» со счётом 2:0. Нидерландский клуб разделил очки с «Порту» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

