Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Одноклубники Иско и Амрабат были заменены после того, как врезались друг в друга в игре ЛЕ

Комментарии

Полузащитники «Бетиса» Иско и Софьян Амрабат были вынуждено заменены на 10-й и 15-й минутах матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы с «Утрехтом» после того, как врезались друг в друга.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
2-й тайм
2 : 1
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 Эрнандес – 42'     2:0 Абде – 50'     2:1 Родригес – 55'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

После четырёх туров «огурцы» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Утрехт» заработал одно очко и располагается на 32-й строчке.

В минувшем туре испанская команда победила «Лион» со счётом 2:0. Нидерландский клуб разделил очки с «Порту» (1:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

