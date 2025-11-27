Скидки
Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: Лунёв сказал: «Что за липовый пенальти? Куда пробьёшь?»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0) раскрыл, что ему сказал вратарь столичного клуба Андрей Лунёв перед пенальти. Форвард реализовал 11-метровый удар на 29-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Двоякие впечатления. Вроде выиграли, но не прошли дальше. Особой радости нет. Лунёв перед пенальти сказал: «Что за липовый пенальти?» Потом сказал: «Куда бить будешь?» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

По результатам двух встреч бело-голубые одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Динамо» встретится со «Спартаком» на стадии полуфинала Пути РПЛ (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».

