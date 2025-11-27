Игрок «Зенита» Мостовой: Лунёв сказал: «Что за липовый пенальти? Куда пробьёшь?»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:0) раскрыл, что ему сказал вратарь столичного клуба Андрей Лунёв перед пенальти. Форвард реализовал 11-метровый удар на 29-й минуте.

«Двоякие впечатления. Вроде выиграли, но не прошли дальше. Особой радости нет. Лунёв перед пенальти сказал: «Что за липовый пенальти?» Потом сказал: «Куда бить будешь?» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

По результатам двух встреч бело-голубые одержали победу со счётом 3:2. Таким образом, «Динамо» встретится со «Спартаком» на стадии полуфинала Пути РПЛ (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».