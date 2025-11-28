Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 ноября, календарь, таблица

В четверг, 27 ноября, завершился 5-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 27 ноября:
«Лудогорец» (Болгария) – «Сельта» (Испания) – 3:2;
ПАОК (Греция) – «Бранн» (Норвегия) – 1:1;
«Фенербахче» (Турция) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1;
«Астон Вилла» (Англия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 2:1;
«Лилль» (Франция) – «Динамо» З (Хорватия) – 4:0;
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Селтик» (Шотландия) – 1:3;
«Порту» (Португалия) – «Ницца» (Франция) – 3:0;
«Рома» (Италия) – «Мидтьюлланн» (Дания) – 2:1;
«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Фрайбург» (Германия) – 0:0;
«Генк» (Бельгия) – «Базель» (Швейцария) – 2:1;
«Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – «Штутгарт» (Германия) – 0:4;
«Панатинаикос» (Греция) – «Штурм» (Австрия) – 2:1;
«Ноттингем Форест» (Англия) – «Мальмё» (Швеция) – 3:0;
«Црвена Звезда» (Сербия) – ФКСБ (Румыния) – 1:0;
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия) – 1:1;
«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Лион» (Франция) – 0:6;
«Бетис» (Испания) – «Утрехт» (Нидерланды) – 2:1;
«Болонья» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.