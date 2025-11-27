Андрей Мостовой: одно время ходил с охраной, сейчас больше дома сижу

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что было время, когда он ходил с охраной после неудачной попытки его похищения.

«У меня было время, ходил с охраной. Был уверен, что такое вряд ли снова произойдёт. Дома больше сижу», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

