Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: одно время ходил с охраной, сейчас больше дома сижу

Андрей Мостовой: одно время ходил с охраной, сейчас больше дома сижу
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что было время, когда он ходил с охраной после неудачной попытки его похищения.

«У меня было время, ходил с охраной. Был уверен, что такое вряд ли снова произойдёт. Дома больше сижу», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В четверг, 23 октября, в Санкт-Петербурге на Мостового напали несколько человек, которые предприняли попытку затащить его в автомобиль с применением силы. Однако игроку «Зенита» удалось отбиться от напавших на него. Мостовому помог хоккеист Александр Гракун.

Комментарии
