«Динамо» обратилось к болельщикам после матча с «Зенитом» в Кубке России

Московское «Динамо» проинформировало, что матч с «Зенитом» (0:1) на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России посетили 22 058 болельщиков. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«Спасибо за вашу поддержку в заключительном матче года на родной арене! Работаем дальше», — написано в телеграм-канале бело-голубых.

На стадии полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком». Команды проведут две встречи. Первый матч состоится 3-5 марта 2026 года. Ответная встреча состоится 17-19 марта. Точное время станет известно позднее.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

