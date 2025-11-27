Мостовой — о толчке Фернандеса на ТВ-борт: хоккейный приём, минимум две минуты штрафа
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о толчке защитника московского «Динамо» Роберта Фернандеса, после которого он вылетел за рекламный щит. Эпизод произошёл во втором тайме очного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'
«Бежал спокойно, хотел передачу отдать — там Мантуан был. Решил, что мяч вышел. И почувствовал в спинку толчок, хоккейный приём. Две минуты? Минимум (смеётся)! Если бы перепрыгивал, то зацепил бы что-нибудь — тогда бы разбился. Но я сгруппировался», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
