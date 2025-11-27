Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о толчке Фернандеса на ТВ-борт: хоккейный приём, минимум две минуты штрафа

Мостовой — о толчке Фернандеса на ТВ-борт: хоккейный приём, минимум две минуты штрафа
Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о толчке защитника московского «Динамо» Роберта Фернандеса, после которого он вылетел за рекламный щит. Эпизод произошёл во втором тайме очного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Бежал спокойно, хотел передачу отдать — там Мантуан был. Решил, что мяч вышел. И почувствовал в спинку толчок, хоккейный приём. Две минуты? Минимум (смеётся)! Если бы перепрыгивал, то зацепил бы что-нибудь — тогда бы разбился. Но я сгруппировался», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Фото: Мостовой вылетел за рекламный щит после столкновения с Фернандесом

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android