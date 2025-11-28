Капитан «Динамо» Фомин поблагодарил болельщиков после матча с «Зенитом» в Кубке России

Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин обратился к болельщикам клуба после ответного матча с «Зенитом» (0:1) на стадии четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку в этом заключительном матче. Прошли дальше в Кубке. Для нас важна ваша поддержка на протяжении всего сезона и особенно сегодня. Как мне показалось, было единение с трибунами, у команды и болельщиков, и мы были единым целым. Хочется пожелать нам побед во второй части сезона и также вместе двигаться вперёд. Спасибо вам большое», — сказал Фомин в видео в телеграм-канале бело-голубых.

