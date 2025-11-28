Таблица общего этапа Лиги Европы после 5-го тура

В четверг, 27 ноября, завершился 5-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам французский «Лион» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. На втором и третьем местах – «Мидтьюлланн» и «Астон Вилла», у которых также по 12 очков.

Далее расположились «Фрайбург», «Бетис», «Ференцварош», «Генк», «Порту», «Брага» и «Виктория Пльзень».

«Штутгарт», «Лилль», «Рома», «Ноттингем Форест», ПАОК оказались в числе команд, занимающих места с 10-го по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.