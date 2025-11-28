Писарев отметил, в чём разница в игре «Динамо» при Гусеве и Карпине

Тренер сборной России Николай Писарев поделился наблюдениями об отличиях в игре московского «Динамо» при руководстве Ролана Гусева и Валерия Карпина. В четверг, 27 ноября, бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По сумме двух встреч (3:2) бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ турнира.

«Бросилось в глаза, что оборона ниже стала. При Карпине очень высоко защитники поднимались, при каждой атаке поддерживали бы до центра. Сейчас не каждую атаку выходили защитники, и низким блоком обороняются. Вот это большое отличие от «Динамо» Карпина», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Карпин покинул должность главного тренера бело-голубых 17 ноября. С того же дня Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

