Ягеллония Белосток — КуПС Куопио. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Писарев отметил, в чём разница в игре «Динамо» при Гусеве и Карпине

Писарев отметил, в чём разница в игре «Динамо» при Гусеве и Карпине
Тренер сборной России Николай Писарев поделился наблюдениями об отличиях в игре московского «Динамо» при руководстве Ролана Гусева и Валерия Карпина. В четверг, 27 ноября, бело-голубые уступили «Зениту» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По сумме двух встреч (3:2) бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    

«Бросилось в глаза, что оборона ниже стала. При Карпине очень высоко защитники поднимались, при каждой атаке поддерживали бы до центра. Сейчас не каждую атаку выходили защитники, и низким блоком обороняются. Вот это большое отличие от «Динамо» Карпина», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Карпин покинул должность главного тренера бело-голубых 17 ноября. С того же дня Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

