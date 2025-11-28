Скидки
Футбол Новости

Ноттингем Форест — Мальмё, результат матча 27 ноября 2025, счет 3:0, 5-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Ноттингем Форест» одержал уверенную победу в матче с «Мальмё» в 5-м туре Лиги Европы
Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Мальмё». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:0.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
3 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Йейтс – 27'     2:0 Калимуэндо – 44'     3:0 Миленкович – 59'    

Первый гол в игре забил на 27-й минуте полузащитник хозяев Райан Йейтс. Арно Калимуэндо удвоил преимущество англичан на 44-й минуте встречи. Защитник «Ноттингем Форест» Никола Миленкович сделал счёт 3:0 на 59-й минуте и установил окончательный счёт в матче.

В следующем туре английская команда 11 декабря сыграет в гостях с «Утрехтом», а клуб из Швеции в тот же день сразится на выезде с «Порту».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
