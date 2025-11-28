Эракович закрывал лицо руками, Семак спорил с арбитром. Фото матча «Динамо» — «Зенит»

27 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Матч закончился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил нападающий «Зенита» Андрей Мостовой, реализовав 11-метровый удар.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

По результатам двух встреч бело-голубые одержали победу со счётом 3:2. На стадии полуфинала Пути РПЛ «Динамо» встретится со «Спартаком» (два матча). «Зенит» отправился в Путь регионов, где сыграет с «Балтикой».