«Ювентус» и «Милан» нацелились на шестикратного чемпиона Англии — Calciomercato

«Ювентус» и «Милан» в последние недели интересовались ситуацией 31-летнего полузащитника Бернарду Силвы в «Манчестер Сити», чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, на текущий момент «горожане» не планируют продлевать трудовое соглашение с португальским футболистом. Однако потенциальный переход Силвы в итальянские гранды осложняет зарплата игрока, которая составляет € 10,1 млн.

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За этот период он шесть раз выиграл английскую Премьер-лигу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

