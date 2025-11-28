«Лион» разгромил «Маккаби» Тель-Авив, забив шесть мячей. Толиссо оформил хет-трик

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Маккаби» Тель-Авив и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды гостей.
Счёт во встрече открыл защитник французской команды Абнер на шестой минуте. На 25-й минуте полузащитник Корентин Толиссо забил второй гол своей команды. На 35-й минуте Мусса Ньякате реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.
Во втором тайме на 51-й минуте Корентин Толиссо оформил дубль, а через три минуты записал на свой счёт хет-трик. На 62-й минуте нападающий Адам Карабец забил шестой гол «Лиона». В самом конце встречи защитник хозяев поля Сагив Ехезкель получил красную карточку.
После 5-го тура «Лион» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 12 очков. «Маккаби» Тель-Авив заработало одно очко и располагается на 35-й строчке.
