Маккаби Т-А — Лион, результат матча 27 ноября 2025, счет 0:6, 5-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Лион» разгромил «Маккаби» Тель-Авив, забив шесть мячей. Толиссо оформил хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Маккаби» Тель-Авив и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «ТСЦ Арена» (Бачка-Топола, Сербия). Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды гостей.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 6
Лион
Лион, Франция
0:1 Абнер – 4'     0:2 Толиссо – 25'     0:3 Ньякате – 35'     0:4 Толиссо – 51'     0:5 Толиссо – 54'     0:6 Карабец – 62'    
Удаления: Ехезкель – 90+1' / нет

Счёт во встрече открыл защитник французской команды Абнер на шестой минуте. На 25-й минуте полузащитник Корентин Толиссо забил второй гол своей команды. На 35-й минуте Мусса Ньякате реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного.

Во втором тайме на 51-й минуте Корентин Толиссо оформил дубль, а через три минуты записал на свой счёт хет-трик. На 62-й минуте нападающий Адам Карабец забил шестой гол «Лиона». В самом конце встречи защитник хозяев поля Сагив Ехезкель получил красную карточку.

После 5-го тура «Лион» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 12 очков. «Маккаби» Тель-Авив заработало одно очко и располагается на 35-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
