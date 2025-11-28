Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 ноября, календарь, таблица

В четверг, 27 ноября, завершился 4-й тур общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций на 27 ноября:

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Линкольн» (Гибралтар) – 3:1;

«Ракув» (Польша) – «Рапид» В (Австрия) – 4:1;

«Лех» П (Польша) – «Лозанна» (Швейцария) – 2:0;

«Университатя» Кр (Румыния) – «Майнц» (Германия) – 1:0;

«Сигма Оломоуц» (Чехия) – «Целе» (Словения) – 2:1;

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Хеккен» (Швеция) – 2:1;

«Слован» Бр (Словакия) – «Райо Вальекано» (Испания) – 2:1;

«Омония» (Кипр) – «Динамо» К (Украина) – 2:0;

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Шелбурн» (Ирландия) – 2:0;

«Абердин» (Шотландия) – «Ноа» (Армения) – 1:1;

«Риека» (Хорватия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:0;

«Ягеллония» (Польша) – КуПС (Финляндия) – 1:0;

«Страсбург» (Франция) – «Кристал Пэлас» (Англия) – 2:1;

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:2;

«Легия» (Польша) – «Спарта» П (Чехия) – 0:1;

«Фиорентина» (Италия) – АЕК Афины (Греция) – 0:1;

«Брейдаблик» (Исландия) – «Самсунспор» (Турция) – 2:2;

«Дрита» (Косово) – «Шкендия» (Северная Македония) – 1:0.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира испанский «Бетис» (4:1).